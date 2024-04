Panico al distributore, cerca di dare fuoco alla benzina: fermato da passanti e forze dell'ordine

Attimi di follia e una tragedia sfiorata a Ravenna. Tutto è accaduto poco prima delle 11, al distributore di benzina all'angolo tra piazza Caduti sul Lavoro e via Tommaso Gulli, non distante da via Trieste. Qui un uomo, per ragioni ancora da chiarire ha tentato di incendiare la benzina da una delle pompe di servizio. In un video che sta circolando sui social si vede l'autore del folle gesto, un 25enne originario del Mali e regolare sul territorio nazionale, che prima cosparge l'area di benzina utilizzando una delle pompe del distributore e poi appicca il fuoco allontanandosi. Il disastro è stato per fortuna evitato grazie all'intervento del gestore e di alcune persone presenti sul posto che hanno limitato i danni.

Immediatamente sono accorsi sul luogo anche Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Locale di Ravenna. A livello precauzionale sul posto sono intervenuti anche i soccorritori del 118. Il 25enne è stato quindi fermato e portato in caserma dai militari per chiarire i motivi del tentato incendio. Il giovane attualmente si trova in carcere con l'accusa di incendio doloso.

