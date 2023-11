Evadono dal carcere dopo il tentato omicidio: caccia alla coppia, lei sarebbe uscita dopo 4 giorni

A Pesaro è "caccia alla coppia" dopo la fuga dal carcere di Emilian Bici ed Ermelinda Spahiu, detenuti albanesi rispettivamente di 43 e 38 anni, che qualche giorno fa sono evasi dopo una sessione di lavoro in un'azienda agricola. I due erano stati arrestati dopo un tentato omicidio avvenuto a gennaio 2018 a Punta Marina, quando nel corso di una sanguinosa aggressione - alla quale aveva preso parte anche un terzo arrestato - nei pressi di un bar venne accoltellato un 57enne connazionale, lasciato poi agonizzante fuori dal locale. Durante le indagini, l'uomo era stato rintracciato a Napoli, la donna vicino a Fano.

Ora i due, come riporta la stampa nazionale, sono ricercati in tutta Italia. La coppia, infatti, martedì dopo il turno di lavoro in un'azienda agricola - erano in semilibertà per via del loro buon comportamento - non ha fatto ritorno al pullman che ogni giorno li riportava al carcere di Pesaro.

Fatto curioso: la 38enne sarebbe stata scarcerata sabato, appena 4 giorni dopo la fuga. Perché allora scappare, rischiando di essere catturata e di vedersi infliggere una nuova condanna? Forse, ipotizzano gli inquirenti, potrebbe essersi trattato una fuga d'amore: il 43enne, a differenza della donna, avrebbe dovuto scontare altri tre anni di detenzione.