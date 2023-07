Dopo la lite accoltella il "rivale" e cerca di investirlo: arrestato per tentato omicidio

Episodio sanguinoso ieri mattina in un bar di Sant'Alberto, dove un 45enne dominicano è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio dopo aver colpito con un coltello un 38enne cubano.

Dalle prime informazioni pare che i due stessero litigando, quando all'improvviso il 45enne avrebbe imbracciato un coltello e avrebbe colpito più volte il 38enne, per poi tentare di investire la vittima e alcune persone accorse per soccorrerla. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i soccorsi del 118, che hanno trasportato il ferito in ospedale.