Un'attivista della Lega la vittima del tentato omicidio a Bertinoro, Morrone: "Ti aspettiamo più carica di prima"

E' la 74enne Maria Clara Sbrendola, residente a Lido Adriano, la vittima della violenta aggressione a freddo seguita da un incendio doloso che all'alba di lunedì mattina ha visto per protagonista il 73enne Nevio Canonici , arrestato per tentato omicidio a Bertinoro. La donna, giunta nell'abitazione dell'amico dopo che questi l'aveva chiamata chiedendo aiuto - è probabile che l'anziano avesse già avviato la sua azione di suicidio -, è finita sotto una scroscio di colpi inconsulti e ha riportato ferite alla testa e alle mani, poi per fortuna è riuscita a scappare da un vicino che ha allertato i soccorsi.

La 74enne era una fervente attivista della Lega Nord ravennate, tanto che martedì mattina il segretario della Lega Romagna Jacopo Morrone ha rivolto un pensiero alla donna pubblicando una foto e un messaggio sui social: "La nostra carissima amica Clara si è trovata coinvolta suo malgrado in un problematico fatto di cronaca. Accorsa in aiuto a una persona amica in uno stato di profondo disagio psichico che l’avrebbe contattata telefonicamente chiedendone l’aiuto, è diventata purtroppo la vittima della situazione via via degenerata. Fortunatamente la sua prontezza di spirito e il suo noto coraggio le hanno consentito di mettersi al sicuro, pur avendo subìto i gesti sconsiderati di questa persona. Carissima Clara, ti abbracciamo fortissimo: come sempre ammiriamo la tua generosità e il tuo altruismo che non sono mai mancati in ogni momento della tua vita. Clara, la tua famiglia leghista ti aspetta più carica di sempre. Sarai tu a raccontarci, se lo vorrai, questa disavventura che, lo crediamo, ti renderà più forte che mai. Per ora, da veri amici, siamo certi che servano il massimo riserbo e la dovuta riservatezza, qualità che ti appartengono, per poter guarire da questa brutta storia. A prestissimo, Clara!".

"Un bruttissimo episodio ha coinvolto la nostra amica leghista Clara, anima degli incontri di partito e donna speciale - aggiunge il consigliere regionale leghista Andrea Liverani - Auguro di cuore una pronta ripresa e un repentino ritorno a casa. Non vediamo l'ora di rivederla sorridente come sempre".