Tenzone Aurea 2022, grande successo per gli atleti faentini

Un enorme successo per gli atleti faentini alla Tenzone Aurea 2022 del 10 e 11 settembre a Querceta (LU), che hanno raccontato sul campo i lustri della città manfreda nell’antica e nobile arte della bandiera, confermando davanti all’Italia delle bandiere la bravura e la maestria che li contraddistingue. Sabato 10 settembre Raffaele Jr Rampino del Rione Rosso si classifica al primo posto ed è Campione d’Italia nella specialità Singolo con un punteggio di 55,06 e il Gruppo Musici del Borgo Durbecco si classifica al secondo posto con un punteggio di 54,14. Sempre nel corso della prima giornata, la Grande Squadra del Borgo Durbecco si classifica al quarto posto nelle gare finali con un punteggio di 53,14 e Francesco Santandrea del Rione Nero è sesto nella specialità Singolo con un punteggio di 48,69. Domenica 11 settembre Querceta si tinge con i colori di Faenza, con gli atleti del Niballo Palio di Faenza che si piazzano saldamente in cima alle classifiche finali.

I nostri alfieri bandieranti sono Campioni d’Italia nella specialità Coppia con Francesco Santandrea ed Enrico Emiliani del Rione Nero (51,91) e nella specialità Piccola Squadra con Nicolò Benedetti, Luca Giuseppe Corvino, Luca Ghinassi, Davide Lionetti, Simone Lionetti, Michele Pasi del Rione Giallo (56,26). Ottimo risultato anche per la Coppia del Rione Rosso, con Rampino/Palomba che si classificano quinti con un punteggio di 44,32. Un successo davvero meritatissimo per i nostri talentuosi atleti, che festeggiano tutti insieme questi grandi risultati che portano il Niballo Palio di Faenza al primo posto della classifica della Combinata con un punteggio di 13,20.

L’amministrazione comunale di Faenza è davvero orgogliosa della passione e della maestria dimostrata a Querceta dai nostri atleti e musici, che hanno rappresentato nel migliore dei modi i colori e l’immagine del Niballo Palio di Faenza, confermando e portando avanti con successo la tradizione faentina nell’antica arte della bandiera. "Questi risultati dimostrano che gli sbandieratori di Faenza sono davvero i migliori – afferma Benedetta Diamanti, Dirigente del Settore Cultura e Coordinatore organizzativo del Niballo Palio di Faenza - e che Faenza è davvero una realtà imprescindibile nel panorama italiano dell'arte della bandiera. Così come non si può parlare di ceramica italiana senza dire Faenza, così non si può parlare di sbandieratori in Italia senza parlare di Faenza! L'amministrazione comunale ha sempre creduto e investito nel sostegno agli sbandieratori ed il meraviglioso mondo del Palio e dei Rioni ha risposto alla grandissima, dandoci enorme prestigio e visibilità… siamo felici!”.

Gli atleti faentini vincitori alla Tenzone Aurea 2022

Singolo: Raffaele Rampino Jr (Rione Rosso)

Coppia: Francesco Santandrea ed Enrico Emiliani (Rione Nero)

Piccola Squadra: Nicolò Benedetti, Luca Giuseppe Corvino, Luca Ghinassi, Davide Lionetti, Simone Lionetti, Michele Pasi (Rione Giallo)

Gruppo musici: Roberto Balducci, Matteo Bossa, Mattia Comani, Luca Alboni, Andrea Foschini, Gabriele Gulmanelli, Marco Liverani, Riccardo Silimbani, Andrea Montanari, Luca Meneghini (tamburi), Elena Cicognani, Federica Lelli, Francesca Monti, Samuele Neri, Giulia Tassinari, Michela Zama, Enea Zoli, Francesca Sangiorgi, Beatrice Ricci (chiarine) – Borgo Durbecco