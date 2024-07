Tenzone Bronzea 2024: successo per il Rione Madonna delle Stuoie

Il 7 luglio il Rione Madonna delle Stuoie di Lugo ha partecipato alla Tenzone Bronzea a Sulmona, un evento di rilevanza nazionale nel Campionato Nazionale Fisb per musici e sbandieratori. Circa 400 atleti provenienti da tutta Italia si sono sfidati in una splendida cornice, allestita nella Piazza Garibaldi. Questa competizione, organizzata dal Borgo San Panfilo, ha visto gruppi storici provenienti da diverse città, tra cui Faenza, Cava de’ Tirreni e Lugo. Il Rione Madonna delle Stuoie si è classificato al secondo posto nel singolo, nella coppia, nella piccola squadra e nella grande squadra. I musici, piazzandosi terzi, hanno ottenuto un ottimo punteggio, guadagnando 5 punti trentesimi rispetto alle gare interne. Questo trionfo ha portato alla promozione nella categoria superiore Argentea, un traguardo importante disponibile per soli due gruppi.

La sfida non permetteva passi falsi per la partecipazione del forte gruppo Faentino, ex campione d'Italia nella massima categoria. Il Capo Rione Andrea Zenico, direttamente coinvolto nelle competizioni con la piccola e la grande squadra, ha espresso la sua soddisfazione per i risultati ottenuti. L'allenatore Riccardo Lotti, sul campo di gara in tutte le competizioni, ha sottolineato l'importanza di mantenere un impegno costante e persino maggiore già dai prossimi allenamenti per continuare su questa strada.