Il terminal crociere pronto per il nuovo sbarco dei migranti: Ravenna ospiterà 2 adulti e i 18 minori

Come già avvenuto il 31 dicembre e il 18 febbraio, sarà ancora una volta il terminal crociere di Porto Corsini a ospitare le operazioni di sbarco e accoglienza dei migranti. Lo rende noto la Prefettura di Ravenna al termine della riunione di emergenza convocata dopo che giovedì mattina il Viminale ha dato notizia al Prefetto Castrese De Rosa che Ravenna era stata individuata come “porto sicuro” per lo svolgimento delle operazioni di sbarco della nave “MV Humanity 1” con a bordo 69 migranti, di cui 50 uomini e 1 donna adulti e di 18 minori non accompagnati. La nave della ONG “SOS Humanity” fa rotta su Ravenna e si trova a circa 900 miglia nautiche.

Alla prima riunione di coordinamento in Prefettura hanno partecipato, oltre al Prefetto e al sindaco De Pascale, gli assessori Moschini e Baroncini, rappresentanti della Protezione Civile della Regione Emilia Romagna, forze dell’ordine, Capitaneria di Porto – Guardia Costiera, AUSL Romagna, Autorità di Sistema Portuale, Croce Rossa Italiana, Caritas di Ravenna, USMAF, Vigili del Fuoco, Servizio 118 e la società concessionaria del Terminal Crociere di Porto Corsini.

E’ stato concordato che le operazioni di sbarco e di primissima accoglienza dei migranti dalla nave della ONG “SOS Humanity” saranno effettuate, anche questa volta, presso il terminal crociere di Porto Corsini, in quanto la nave della ONG, dalle notizie assunte dalla Guardia Costiera, non dovrebbe arrivare a Ravenna prima del pomeriggio di lunedì 24 aprile, e quindi il terminal sarà disponibile per quel giorno, consentendo lo svolgimento delle operazioni di sbarco e tutti gli adempimenti sanitari e di polizia, come già avvenuto in occasione dei due precedenti sbarchi del 31 dicembre 2022 e 18 febbraio 2023.

Successivamente all’arrivo, i migranti saranno dislocati secondo un piano di ripartizione regionale tra le varie Prefetture dell’Emilia Romagna, già elaborato dalla Prefettura di Bologna (12 a Bologna, 3 a Ferrara, 6 a Forlì-Cesena, 10 Modena, 4 Parma, 3 Piacenza, 2 Ravenna, 6 Reggio Emilia, 5 Rimini), mentre, per i 18 minori non accompagnati, si sta valutando una prima accoglienza a Ravenna, secondo le disponibilità nel territorio provinciale.