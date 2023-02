Terminal crociere, Rolando (Lega): "Arriva un accesso diretto alle spiagge di Porto Corsini"

Un'importante novità per il terminal crociere di Porto Corsini: verrà infatti predisposto un accesso di cortesia diretto alla spiaggia della località balneare. Verrà dunque realizzata la richiesta avanzata lo scorso anno dal capogruppo della Lega di Ravenna, Gianfilippo Rolando, e appoggiata da tutta l’opposizione che chiedeva di "creare un corridoio pedonale di accesso diretto alle spiagge di Porto Corsini". Un'iniziativa che aveva portato ad un confronto con l’Autorità Portuale e il gestore del Terminal Crociere, i quali, non potendolo eseguire in stagione in corso, avevano promesso che sarebbe stato realizzato per la stagione 2023.

"Il passaggio pedonale di cortesia sarà operativo per questa stagione, la notizia è stata confermata giorni fa", annuncia il consigliere comunale leghista. Una modifica notevole perché consentirà di realizzare un nuovo percorso pedonale dl terminal alla spiaggia che prima era lungo più di 1 km, e che per la prossima stagione sarà invece ridotto a qualche centinaio di metri.

“La parola è stata mantenuta, ringrazio ufficialmente il Presidente di Autorità Portuale Daniele Rossi, i gestori del Terminal Crociere e tutti i colleghi dell’opposizione per aver fatto quadrato su questa istanza - commenta Rolando - per i nostri croceristi sarà più incentivante accedere alle nostre spiagge a vantaggio dei nostri gestori balneari”.