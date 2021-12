Terminati i lavori di restauro nelle case popolari di Sant'Agata sul Santerno

Il Comune di Sant'Agata sul Santerno ha ultimato alcuni lavori di riqualificazione energetica e manutenzione straordinaria negli appartamenti di edilizia residenziale pubblica che si trovano in un condominio di via Allende. Dal punto di vista energetico sono stati sostituiti gli infissi di tutti e quattro gli appartamenti di proprietà del Comune, passando da infissi in legno e alluminio a infissi in Pvc, ed è stato posato un materassino isolante nel solaio di sottotetto.

Per ciò che riguarda la manutenzione, sono state sostituite le ringhiere parapetto degli infissi, ripristinati i balconi e sostituiti i portoni d'ingresso in tre appartamenti. Gli interventi hanno avuto un importo complessivo di 44mila euro e hanno permesso agli appartamenti di beneficiare di un salto energetico di una classe, da G a F.