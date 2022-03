Terminati i lavori in vicolo Plazzi, parte la circolazione a doppio senso

Sono terminati i lavori per l’istituzione del doppio senso di circolazione in vicolo Plazzi, che sarà percorribile in doppio senso da venerdì, con queste modalità: chi percorre via San Mama, direzione rotonda Irlanda, all’altezza di vicolo Plazzi potrà svoltare a sinistra e poi ancora a sinistra in via Ravegnana direzione via Castel San Pietro; chi percorre via Ravegnana, direzione via Castel San Pietro, all’altezza di vicolo Plazzi potrà svoltare a sinistra e poi ancora a sinistra in via San Mama.