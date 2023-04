Terminati i lavori per il nuovo asfalto in via Granarolo a Faenza

Terminati i lavori per la realizzazione del nuovo asfalto in via Granarolo, che hanno interessato il tratto stradale di competenza del Comune di Faenza, dalla rotatoria della Balena, intersezioni via Giovanni Paolo II e via degli Olmi, fino a quella dell'ingresso al casello dell'A14. Pertanto, lungo questo tratto è stata ristabilita la normale viabilità.

Da martedì 18 gli operai della ditta incaricata eseguiranno i lavori per la realizzazione della segnaletica orizzontale cosa che potrebbe comportare qualche disagio o comunque dei rallentamenti rispetto alla normale percorribilità del tratto stradale. Si ricorda che l'intervento, affidato alla M.M.T. - Macchine Movimento Terra di Russi e realizzato dalla Perini Costruzioni di Forlimpopoli, ha interessato il rifacimento del manto stradale per circa due chilometri per un costo di circa 300mila euro.