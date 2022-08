Terminato il nuovo camminamento, il Giardino dei Semplici riapre al pubblico

Sono terminati i lavori di ripristino del camminamento del Giardino dei Semplici di Bagnacavallo, che è stato riaperto al pubblico. Affidati alla ditta Focaccia e Minguzzi di Russi, le opere hanno comportato la sostituzione dell’attuale camminamento in legno tramite la realizzazione di un nuovo percorso con sottofondo in misto stabilizzato e trattamento superficiale in stabilizzante naturale. In seguito si provvederà inoltre, sempre a cura della ditta Focaccia e Minguzzi di Russi, al rifacimento dell’intera guaina del fossato.

Le opere presso il Giardino dei Semplici fanno seguito a quelle di sostituzione dei cancelli di ingresso del Parco delle Cappuccine di via Berti. I lavori riguardanti i due parchi fanno parte di un unico progetto dell’importo di circa 67.000 euro e rientrano nell’ampia riqualificazione dei numerosi parchi pubblici del territorio. Entrambi i parchi sono frequentati da persone di ogni età, dai bambini con le loro famiglie agli anziani. Ospitano inoltre iniziative, incontri e spettacoli.

Il Giardino dei Semplici, in via Diaz 35 a Bagnacavallo, è lo storico orto botanico di Palazzo Graziani conosciuto anche come “Giardino degli Aforismi” per le panchine in ferro battuto con aforismi di Leo Longanesi. Curato dall’associazione Lestes, è aperto tutti i giorni dalle 8 alle 21.