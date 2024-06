Terminato il parcheggio delle scuole di San Pietro in Vincoli, Bombardi (Pd): "Opera importante per i cittadini"

Dopo l’acquisizione da parte del Comune di Ravenna dell'area privata adiacente al plesso scolastico di San Pietro in Vincoli, si era insediato il cantiere per realizzare un parcheggio a servizio della scuola d'infanzia “Il Piccolo Principe”, dal nido d'Infanzia “Il Riccio”, dalla scuola primaria “Aldo Spallicci” e dalla scuola secondaria di primo grado “Romolo Gessi”. I lavori sono terminati alla fine di maggio, mentre il 3 giugno il parcheggio è stato aperto e da qui in avanti il paese potrà usufruirne.

Il consigliere PD Igor Bombardi si è recato nell’area insieme all’ex presidente del consiglio territoriale di San Pietro in Vincoli, Palmiro Fontana, e ha espresso grande soddisfazione: "Avevo sollecitato in Consiglio comunale una conclusione entro la fine dell’anno scolastico. Sono molto soddisfatto – ha detto - che l'amministrazione abbia rispettato i nostri auspici perché l’opera è molto importante per i cittadini, visto che sono oltre 300 le ragazze e i ragazzi che tutti i giorni frequentano gli istituti. È presente al centro una fascia verde per tutta la lunghezza e sono stati piantumati anche alberi ad alto fusto, ci sono due stalli per disabili e due stalli rosa. Tutti i posti auto sono realizzati in modo da garantire la massima permeabilità del suolo e l'asfalto è stato ridotto al minimo indispensabile. Ora, finalmente, i genitori potranno sostare a poca distanza per accompagnare i propri bambini e verrà garantita anche una maggior sicurezza all’entrata e all’uscita dall’edificio scolastico".