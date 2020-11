Termoscanner in fase di installazione nelle sedi comunali di Bagnacavalo

Sono in corso di installazione nelle sedi comunali di Bagnacavallo i termoscanner, apparecchiature che per consentire l’accesso agli uffici rilevano la presenza della mascherina sul viso e la temperatura corporea, che non deve essere superiore a 37,5 gradi. Acquistate dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, le apparecchiature sono previste all’ingresso di Palazzo Vecchio (dove il termoscanner è già operativo da questa mattina), del Palazzo Comunale, della Delegazione di Villanova nonché della Biblioteca Comunale e dell’Ecomuseo delle Erbe Palustri, attualmente chiusi al pubblico. Il Museo Civico delle Cappuccine, anch’esso al momento non aperto al pubblico, sarà invece dotato di un’apparecchiatura mobile.