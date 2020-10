Terremoti e alluvioni, come comportarsi: "Io non rischio" sarà su Facebook

La Protezione Civile di Massa Lombarda aderisce alla campagna nazionale “Io non rischio”, promossa dal Dipartimento nazionale di Protezione Civile, dalle istituzioni e dal mondo della ricerca scientifica per diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare i cittadini sui rischi causati da terremoto, maremoto e alluvione. Quest’anno la campagna si trasferisce sul web, così la Protezione Civile massese dà appuntamento domenica sulla pagina Facebook “Protezione Civile Massa Lombarda”.

In questa giornata i volontari del Gruppo di Protezione Civile di Massa Lombarda daranno ai cittadini una serie di consigli utili sui comportamenti corretti da tenere in caso di alluvione e sui canali ufficiali in cui informarsi in caso di calamità. La Bassa Romagna è un territorio soggetto ad alluvione ed è soprattutto su questa criticità che i volontari della Protezione Civile informeranno i cittadini.

La campagna “Io non rischio” vuole informare sulle buone pratiche da adottare in caso di calamità. L’Italia è infatti un Paese particolarmente esposto ai rischi naturali, come terremoto, alluvione e maremoto. La conoscenza da parte dei cittadini e la consapevolezza dei rischi sono fondamentali nella riduzione degli impatti. Motore principale di questa campagna sono i volontari dei gruppi comunali e delle associazioni di volontariato, è per questo che l’Agenzia Regionale dell’Emilia-Romagna con i suoi formatori, ha organizzato delle lezioni online per i nuovi “comunicatori”. Alle lezioni hanno partecipato anche dieci volontari del Gruppo Comunale di Massa Lombarda, diventando così comunicatori ufficiali della campagna “Io non rischio”.