Scossa di terremoto scuote anche la Romagna: la paura corre via social

Una scossa di terremoto è stata avvertita martedì mattina, alle 12.19, su buona parte della costa romagnola, ma anche nell'entroterra e in Emilia. Il movimento tellurico è stato percepito anche nel ravennate, soprattutto ai piani alti. Diverse le chiamate da tutta la provincia giunte alla sala operativa dei Vigili del Fuoco. Tante le segnalazioni anche sui vari gruppi social.

La vibrazione è la conseguenza di un terremoto avvenuto in Croazia con magnitudo 6,4 a una profondità di 10 km, a sud di Zagabria. Il terremoto è stato localizzato dalla sala sismica Ingv di Roma. Già lunedì la zona croata era stata interessata da un sisma di magnitudo 5.2 e uno di 4.8. La scossa si è avvertita anche in Italia probabilmente per la bassa profondità.