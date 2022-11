Trema la terra: la Romagna svegliata da una forte scossa di terremoto, magnituto 5,7

Trema la terra mentre la Romagna si sveglia. Una scossa di terremoto è stata avvertita mercoledì mattina intorno alle 7.07 sulla Romagna in maniera molto intensa. Si è trattato di un movimento ondulatorio durato una decina di secondi. La scossa è stata avvertita bene anche in tutto il ravennate, dal mare all'entroterra, dalla costa fino alla Bassa Romagna, alla Romagna Faentina e anche oltre.

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia spiega che l'epicentro è stato nella costa marchigiana tra Pesaro-Urbino, con una magnitudo di 5.7 a una profondità di 8 km. In seguito alla prima scossa, nella stessa zona se ne sono registrate altre più leggere: pare però non siano state avvertite in Romagna.

Alla prima hanno fatto seguito altre scosse, le più intense di magnitudo 4.0, 3.1 e 3.4 rispettivamente alle 7.12, 7.15 e 7.16. La scossa principale è stata avvertita su buona parte d'Italia, sia al nord che al sud. Tantissime le testimonianze sui social, a evidenziare la durata piuttosto prolungata del movimento della terra.

Il Comune di Ravenna sta verificando eventuali ripercussioni sul territorio e chiede ai cittadini di segnalare eventuali danni alla centrale della Polizia locale ai numeri 0544219219 – 0544482999. Qualora necessario saranno forniti ulteriori aggiornamenti.