Terremoto nella Consulta del volontariato dopo le dimissioni in toto del consiglio: "Troppe divergenze"

Terremoto nel mondo del volontariato ravennate. Dopo la chiusura della Casa del Volontariato, avvenuta a giugno dopo 10 anni di attività, in seguito all'assemblea della Consulta del volontariato di Ravenna del 4 novembre scorso il consiglio della stessa consulta ha dato le dimissioni in toto. La Consulta del volontariato è nata nel 1987 come strumento di coordinamento delle associazioni di volontariato del Comune. Successivamente è nato il Csv, Centro Servizi del Volontariato, struttura al servizio delle associazioni. La riforma del terzo settore prevede un accorpamento tra i vari Csv delle province allo scopo di ridurre i fondi di gestione di questi strumenti e concentrare i finanziamenti a favore delle attività di volontariato. In Romagna è previsto un solo Csv. Poiché i tre Csv hanno discusso tre anni ma non hanno trovato l’accordo, l’organismo nazionale ha emesso un bando. Comunità Romagna, con sede a Ravenna, ha concorso da sola, mentre Forlì-Cesena e Rimini insieme. La Commissione nazionale ha accolto il progetto Forlì e Rimini (VolontaRomagna) con sede legale a Forlì ma con sedi distaccate a Cesena, Rimini e Ravenna. Comunità Romagna non ha accettato il risultato del bando e ha presentato ricorso al Tar a seguito della acquisizione deli atti.

"Nei mandati precedenti il clima di collaborazione nel consiglio della consulta e nelle assemblee è sempre stato collaborativo - spiegano le associazioni che ne fanno parte - Nell’ultimo mandato, durato poco più di un anno, si è innescata una discussione che ha portato alla situazione attuale. Le divergenze vertevano sulla duplice adesione a VolontaRomagna e alla associazione Comunità Romagna in attesa che la vertenza giudiziaria si concluda. In questa nuova fase la consulta riceve una collaborazione gestionale di supporto di poche ore la settimana fornita a pagamento dal service “Per gli altri”. In consiglio si è deciso che la consulta rimanesse autonoma dalla vertenza giudiziaria, che non si esponesse pubblicamente e che sviluppasse un percorso di collaborazione con l’attuale Csv (VolontaRomagna). Ha spesso discusso per la insufficiente informazione del presidente sulla gestione delle attività associative e istituzionali portate avanti, gestione anche economica anche sui conti correnti a firma unica del presidente e le tensioni continue con la vicepresidente che chiedeva di essere informata di più sulle attività, ma soprattutto di informare il Consiglio. Non chiare le dimissioni del presidente - immediate ed irrevocabili - pervenute al consiglio attraverso un messaggio scritto tre giorni prima della festa del volontariato. Durante la riunione del consiglio del 6 ottobre, in cui si stava decidendo di convocare una assemblea a fronte delle dimissioni del presidente e di due consiglieri per procedere alla loro sostituzione e integrazione, sono arrivate 17 lettere, in “modalità fotocopia” da parte di 17 associazioni, su 85 iscritte, in cui si chiedeva la convocazione dell’assemblea, legittima, per deliberare “la revoca del mandato ai membri del consiglio direttivo”".

Le associazioni sottolineano che "la revoca del mandato è prevista dall’art. 10 dello Statuto che di norma si applica a chi ha commesso atti gravi, come la sottrazione di denaro, o altre azioni contrarie agli interessi dell’associazione. Nell’assemblea svolta il 4 novembre la sola giustificazione portata dagli ispiratori della lettera è stata che il consiglio rimasto in carica “non rappresentava più una parte dei soci della consulta”. Naturalmente, il reintegro dei tre dimissionari avrebbe riequilibrato il consiglio come nella composizione precedente, così come previsto da statuto. Questo comportamento conferma che siamo in presenza di azioni divisive create da interferenze esterne. A questa impostazione, e a seguito del clima presente nell’assemblea, che nulla aveva a che fare con gli interessi del volontariato, i quattro consiglieri rimasti in carica e i tre sindaci revisori hanno deciso di dimettersi. Naturalmente disponibili a ricandidarsi per contribuire a rasserenare il clima e a lavorare nell’interesse del solo volontariato".