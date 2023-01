Nuova scossa di terremoto avvertita in tutta la Romagna: alunni evacuati dalle scuole

Nuova scossa di terremoto avvertita in tutta la Romagna. Alle 11.29 la terra ha tremato di nuovo. L'ipocentro è vicino alla stessa zona della scossa di sabato mattina all'alba, a Cella di Cesenatico, la magnitudo è stata di 3.8 spiegano dall'Ingv a una profondità di 18 chilometri. In diverse scuole gli alunni sono stati evacuati per precauzione. La scossa è stata avvertita distintamente anche nel ravennate. Alle 10.43, poi, un'altra scossa di magnitudo 2.1 è avvenuta con ipocentro nella zona di Montaletto a una profondità di 23 chilometri.