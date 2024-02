Terrorismo internazionale in epoca contemporanea: parte il nuovo corso al campus di Ravenna

Prende il via giovedì il corso sul “terrorismo internazionale in epoca contemporanea”, al Campus di Ravenna dell’Università di Bologna, coordinato dal professor Alberto Pagani. Oltre a Pagani, le lezioni saranno tenute da esperti autorevoli che parteciperanno gratuitamente all’attività didattica, offrendo ai frequentatori la loro competenza ed esperienza professionale. Per gli studenti dell’Unibo si tratta di un insegnamento che equivale a 6CFU, e che fa parte del corso di laurea in “Storia, società e culture del Mediterraneo”, ma come lo scorso anno si è deciso di aprire la possibilità di seguirlo agli operatori delle forze di polizia e del volontariato, che potranno ottenere un attestato di partecipazione dell’Univeristà senza sostenere esami, agli avvocati iscritti all’Ordine, e alle persone interessate agli argomenti trattati. Per motivi organizzativi, chi volesse seguire qualche lezione è pregato di scrivere a sara.deponte2@unibo.it per comunicare la sua intenzione di presenziare come uditore. Nel programma sono previsti due laboratori e alcune presentazioni di libri, che si terranno in spazi pubblici esterni all’università.