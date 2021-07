Terzo giorno di sciopero dei lavoratori: "Non si può dimenticare la morte di un collega da ieri a oggi"

“Non si può dimenticare un incidente mortale di un carissimo amico e collega da ieri a oggi. In queste condizioni di lavoro non si entra nello stabilimento”

“Non si può dimenticare un incidente mortale di un carissimo amico e collega da ieri a oggi. In queste condizioni di lavoro non si entra nello stabilimento”. E’ partita così, nella chat dei lavoratori di Cofari iscritti a SGB, la richiesta di proseguire lo sciopero alla Marcegaglia. All’astensione dal lavoro per l’intera giornata si sono uniti i lavoratori della Logitec, azienda che gestisce l’appalto in cui ha perso la vita Bujar Hysa.

Tutti i lavoratori di Cofari e Logitec del turno di mattina sono rimasti fuori dalla fabbrica, riuniti nel piazzale della Marcegaglia.

Nella comunicazione di proclamazione dello sciopero, SGB ha richiesto un incontro immediato con le due aziende per discutere delle condizioni di sicurezza nell’appalto. "Da subito devono cessare le pressioni sui lavoratori per intensificare i ritmi di lavoro, devono essere riviste le procedure di sicurezza, si devono nominare e formare i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza perché ci sia un continuo controllo del rispetto delle norme".