Tessera onoraria del 'Dis-Ordine' al premio Nobel Abdulrazak Gurnah

Un incontro speciale all’Albergo Cappello la settimana scorsa con il Premio Nobel per la letteratura Abdulrazak Gurnah, occasione per prendere contatti per progetti legati al disegno infantile su cui l’associazione 'Dis-Ordine' sta lavorando a partire dalla ristampa del libro L’Arte dei Bambini di Corrado Ricci. Allo scrittore tanzaniano, in città per partecipare a due degli incontri previsti nell’ambito del Festival delle Culture (evento annullato a causa dell’emergenza maltempo), è stata consegnata dal presidente dell’Associazione Marcello Landi la tessera onoraria del Dis-Ordine numero 71, con l’auspicio di prossime collaborazioni. "Il prof Gurnah ha accettato con entusiasmo e si è sentito onorato di far parte di questa associazione di artisti e di intellettuali disordinati, ha concluso dicendo "I love Ravenna"".

Abdulrazak Gurnah nasce a Zanzibar il 20 dicembre 1948. A 18 anni, a causa dell’appartenenza al gruppo arabo vittima dell’oppressione sotto il regime del presidente Adeid Karume, è costretto a lasciare il paese e a rifugiarsi in Gran Bretagna, dove continua gli studi fino a diventare docente di letteratura inglese e post-coloniale nell’università del Kent a Canterbury. Si avvicina alla scrittura solo dopo vent’anni dall’esilio scrivendo in inglese, la lingua che sceglierà come idioma letterario e nella quale pubblicherà tutti i suoi romanzi.

Nel 2021 riceve il Premio Nobel per la Letteratura con la motivazione “Per la sua intransigente e compassionevole penetrazione degli effetti del colonialismo e del destino del rifugiato nel divario tra culture e continenti”. I suoi romanzi più noti sono Paradiso (Paradise, 1994), selezionato per il Booker Prize e per il Whitbread Prize; Il disertore (Desertion, 2005); Sulla riva del mare (By the Sea, 2001), selezionato per il Booker Prize e finalista per il Los Angeles Times Book Awards; Cuore di Ghiaia (2017).