La tessera onoraria del "Dis-Ordine" a Luisa Gardini: fu tra le prime diplomate del Liceo Artistico

Venerdì sera alla Casa Matha in occasione della conferenza "Nel segno della materia: l’arte di Luisa Gardini tra passato e presente", il presidente dell’associazione Dis-Ordine Marcello Landi ha consegnato a Luisa Gardini, la Tessera Onoraria dell’associazione. Luisa Gardini, nata a Ravenna nel 1935, vive e lavora a Roma sin da quando, nel 1952, vi si trasferì, dopo il diploma al Liceo Artistico ravennate, con il prof. Luigi Varoli, per frequentare la Facoltà di Architettura e l’Accademia di Belle Arti di Roma, sotto la guida di Toti Scialoja. Grazie al suo maestro, conobbe e iniziò a frequentare artisti come Burri, Afro, Capogrossi, Cy Twombly. Le radici della sua ricerca artistica affondano dunque nel vivo panorama culturale romano tra gli anni Cinquanta e Sessanta: un periodo incredibilmente ricco e fecondo in cui, insieme alla riscoperta dell’eredità dada e surrealista - legata anche all’uso del collage e dell’assemblage - molti artisti si sono aperti alla conoscenza delle ricerche internazionali dell’Informale, dell’Action Painting, del New Dada americano.

“Lavoro attraverso l’accumulo della materia, e alla sua distruzione. Sono storie di metamorfosi”, afferma Luisa Gardini. Già dal 1960 individuò un altro elemento che diventerà tipico del suo lavoro: la scrittura-pittura, un segno che “falsifica lo scrivere”, come scrisse Scialoja. Una scrittura che è immagine o “segno-disegno”, come lei la chiama. Nei primi anni duemila l’artista ha iniziato a lavorare con la ceramica (in collaborazione con la storica Bottega Gatti di Faenza), realizzando sculture dove si uniscono - secondo tutta la linea del suo lavoro - progettualità e azzardo, rigore concettuale e vitalità della materia. A Ravenna Gardini ha voluto visitare la Galleria/Laboratorio dell’associazione Dis-Ordine, dove si stanno ultimando gli importanti progetti in corso, e si è resa disponibile a realizzare prossimamente un mosaico per il Museo a cielo aperto di via Portone.