"Tessere Legami": laboratorio di cucito creativo a Bagnacavallo

In occasione dell’inaugurazione della saletta Acer di via Marconi 22 a Bagnacavallo, è stato presentato nell’ambito del progetto “Tessere Legami” il laboratorio di cucito creativo che è tuttora in fase di svolgimento nella saletta con la conduzione di Giulia Meloncelli, ideatrice del brand “Ricicli”. Sono intervenuti rappresentanti dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e del Comune di Bagnacavallo.

«Il laboratorio che è stato pensato per il territorio di Bagnacavallo – spiega Ilaria Santandrea di "Tessere Legami" – desidera dare voce alla creatività femminile, seguendo le donne nella realizzazione di un abito che possa essere espressione di loro stesse, andando oltre le capacità tecniche di cucito che ognuna di loro possiede.»

Le partecipanti si cimentano nella realizzazione di decorazioni a mano, nella trasformazione dell’abito scelto e nel suo confezionamento finale; il percorso si concluderà poi con una sfilata in cui ognuna di loro potrà indossare ciò che ha realizzato.

Il corso di cucito è aperto a tutte le donne ed è stato realizzato con il supporto e la collaborazione di altre realtà territoriali come il Cif, Centro italiano femminile Bagnacavallo.

"Tessere Legami" è un progetto incentrato sullo sviluppo della partecipazione attiva delle donne straniere nel tessuto sociale della Bassa Romagna, per promuovere la loro integrazione e inclusione nei contesti sociali. Promosso dall’Unione dei Comuni e gestito dalla cooperativa sociale LibrAzione, il progetto si propone di definire e realizzare percorsi di integrazione, orientamento e formazione dedicati alle donne, oltre che potenziare l’integrazione socio-culturale della popolazione femminile straniera presente nel territorio.

Le interessate possono richiedere informazioni inviando un whatsapp al 389 1710729 (Ilaria).