"Tessere legami": parte un nuovo corso di cucito creativo

Il nuovo corso di cucito creativo “Gonne a Fantasia” partirà venerdì 5 aprile dalle 9.30 alle 11.30 e a seguire tutti i venerdì fino a giugno presso la saletta Acer di via Marconi 22 a Bagnacavallo. L’iniziativa rientra nel progetto “Tessere Legami”, promosso dall’Unione dei Comuni e gestito dalla cooperativa sociale LibrAzione. Il progetto è incentrato sullo sviluppo della partecipazione attiva nel tessuto sociale della Bassa Romagna delle donne provenienti da paesi terzi, per promuovere la loro integrazione e inclusione nei contesti sociali.

"Con il nuovo corso di cucito creativo “Gonne a Fantasia”, aperto alle donne del territorio di Bagnacavallo – sottolineano da LibrAzione – si modelleranno gonne seguendo la fantasia a partire da materiali di recupero a cui si darà nuova vita, promuovendo così una cultura del riciclo. Il laboratorio di cucito creativo non vuole essere però soltanto spazio creativo ma anche offrire alle donne partecipanti uno spazio di incontro, di leggerezza, di narrazione di sé e dei propri desideri, delle fatiche e delle energie che attraversano il quotidiano".

Come l’anno scorso l’esperienza e i capi prodotti avranno a fine percorso uno spazio di visibilità in cui verranno presentati alla cittadinanza in un evento conclusivo del laboratorio. Il progetto è reso possibile anche grazie alla collaborazione con Acer Ravenna che mette a disposizione gli spazi e alla rete di associazioni locali che da anni collabora sostenendo il progetto.