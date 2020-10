Test sierologici gratis: le farmacie di Bagnacavallo aderenti

A partire da lunedì 19 ottobre, la Regione Emilia-Romagna attiva lo screening su base volontaria con test sierologici rapidi gratuiti per gli studenti e i loro familiari per la ricerca degli anticorpi anti Sars-Cov-2. I test sono prenotabili ed eseguibili direttamente in farmacia, e nel ravennate le farmacie in cui verranno effettuati sono ben 59.

Queste le farmacie cui ci si può rivolgere nel territorio del comune di Bagnacavallo:

- Farmacia Santo Monte, via Mazzini 3 – Bagnacavallo (tel. 0545 61110)

- Farmacia Catozzi, via Matteotti 32 – Bagnacavallo (0545 61221)

- Farmacia Preda, via Centro 56 – Traversara (0545 69160)

- Farmacia Reale, via Reale 17 – Glorie (0544 520941)

"L’utilizzo di test sierologici rapidi, effettuati quindi su campioni di sangue capillare (pungidito) – viene spiegato nel sito della Regione – permette di identificare se le persone sono entrate in contatto con il virus. Lo screening sierologico in farmacia è gratuito e si rivolge a: genitori dei bambini e degli alunni/studenti (0-18 anni e maggiorenni se frequentanti scuola secondaria superiore); alunni/studenti, loro fratelli e sorelle, nonché ulteriori familiari conviventi previo consenso dei genitori/tutori/soggetti affidatari dei minori; assistiti che frequentano corsi universitari. I cittadini che rientrano nel target sopra indicato possono accedere al servizio offerto soltanto nel caso abbiano l’assistenza sanitaria in regione con scelta del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta. L’esecuzione del test sierologico rapido deve avvenire previo appuntamento".