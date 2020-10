'Ti verso una storia', Paolo Cevoli racconta il Sangiovese

"Ti verso una storia…" è il nome e la sintesi di un progetto di comunicazione dedicato alla linea di vini Doc della Romagna che il gruppo Caviro ha promosso grazie alla collaborazione con il noto attore e comico Paolo Cevoli. Dal sodalizio tra il gruppo faentino e Cevoli sono nati alcuni cortometraggi originali che saranno diffusi sui canali social dell’attore di Riccione a partire da giovedì.

Il primo episodio è ispirato al più caratteristico e conosciuto vino romagnolo, il sangiovese, e in particolare al Sangiovese Doc Romagna Superiore Riserva della linea Vigneti Romio del gruppo Caviro. Nel cortometraggio, scritto e interpretato da Paolo Cevoli, lo spettatore viene trasportato in una storia di tradizione e mistero, gusto e natura, dove la narrazione si intreccia con alcune delle immagini più iconiche della nostra memoria rurale. Il vino, simbolo di tradizione e accoglienza, il racconto, come vettore di comunione e relazione familiare da tramandare, la campagna, quale immagine di autenticità e rispetto per la natura e i per i suoi ritmi.