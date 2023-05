La curva mare del Cesena 'scende in campo' per gli alluvionati: "Uniti si vince sempre"

Proseguono senza sosta nelle zone alluvionate della Bassa Romagna e della Romagna Faentina le operazioni di pulizia e di ripristino dei danni causati nei giorni scorsi dal maltempo. Alle innumerevoli manifestazioni di solidarietà stanno seguendo anche le donazioni alle campagne di raccolta fondi, così come sono davvero tante le associazioni e i volontari che fattivamente si stanno prodigando.

A scendere in campo, tra gli altri, saranno anche i tifosi della Curva Mare del Cesena che, con un post su Facebook, hanno fatto lanciato un appello comunicando un ritrovo per sabato domattina: “Da sempre, il Cavalluccio ha unito le genti di Romagna. In seguito alle pesanti alluvioni che hanno colpito le zone del faentino e limitrofe, abbiamo deciso di stringerci a fianco di chi ha vissuto e sta vivendo situazioni difficili - si legge nel post -. Chi ci conosce sa che alle parole preferiamo i fatti, per questo diamo appuntamento a chiunque voglia unirsi a noi ad aiutare concretamente il territorio, nella Piazza di Bagnacavallo, sabato 6 maggio alle ore 8.15 e, per chi non riuscisse la mattina, il pomeriggio alle ore 14.15, poi ci divideremo in squadre. Premunirsi di pale o badili, tira acqua e stivali. Ringraziamo a priori chiunque si unisca a noi. Uniti si vince sempre”.