Tim dona 300mila euro per rifare il piano terra della scuola elementare alluvionata

La Fondazione Tim ha deciso di investire 300 mila euro per la rigenerazione della 'Scuola Primaria Pirazzini' di Faenza, fortemente colpita dall'alluvione. "In particolare, abbiamo deciso di destinare il generoso contributo al ripristino dell'intero piano terra che ospita aule studio, i laboratori delle attività, la zona cucina, la mensa e il cortile tanto prezioso per i momenti ludici di bambine e i bambini che frequentano questo polo didattico - spiega il sindaco Massimo Isola - In attesa delle risorse che il Governo stanzierà anche per i beni pubblici compromessi dell'Unione della Romagna Faentina, non siamo stati con le mani in mano. I nostri bilanci della gestione ordinaria non hanno la forza per rigenerare tutti gli spazi e i servizi pubblici colpiti così duramente dagli eventi calamitosi. Abbiamo cercato e trovato grande solidarietà di privati che ci aiuteranno nella fase della ricostruzione. Ci sono altri soggetti, anche legati strettamente del nostro territorio, che hanno deciso di investire su Faenza. Nelle prossime settimane avremo diverse occasione per raccontare tutta la solidarietà che stiamo ricevendo".