Palio di Faenza, Damiano Tinelli è il nuovo capo del Rione Nero: "L'obiettivo è vincere il Niballo"

Cambio al vertice del Rione Nero di Faenza. A Peter Caroli, capo rione dimissionario, è subentrato Damiano Tinelli, che dal 2002 al 2011 aveva ricoperto per tre mandati l’incarico di consigliere del direttivo di Porta Ravegnana. "Mi sono candidato per la passione che ho nei confronti del mio rione, e per il piacere di mettermi a disposizione del rione Nero compatibilmente con gli impegni familiari - afferma Tinelli, il cui governo sarà nel segno della continuità -. Per la parte istituzionale e tecnico sportiva (scuderie, sbandieratori, corteo storico, ndr) non cambierà nulla. Riconfermeremo i referenti di ciascun settore e gli obiettivi resteranno quelli stabiliti dallo statuto, ovvero il tentativo di vincere il Palio e le competizioni a cui partecipiamo".

Un occhio di riguardo il rione Nero continuerà ad averlo verso le giovani leve. "Io e i nuovi consiglieri abbiamo trovato un rione in buona salute, come confermato anche dai consiglieri rieletti. Cercheremo quindi di lavorare per dare continuità al rione, provando a migliorare gli aspetti legati alla parte culturale. Abbiamo spazi idonei ad ospitare eventi, manterremo gli appuntamenti consolidati per la parte ludica del mese di giugno, poi a medio e lungo termine ci siamo dati come obiettivo di aumentare le frequentazioni del circolo", spiega il neoeletto caporione. L’ex musico del Rione Nero si insedierà ufficialmente nel fine settimana quando si riunirà il nuovo consiglio direttivo composto inoltre da: Christian Bandini e Pietro Emiliani, rispettivamente primo e secondo capitano, Luca Montanari, Sante Savino, Vanessa Gottelli, Gino Tommasin, Fabio Cavina e Matteo Montanari.