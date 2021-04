Una tomba di Dante in pasta frolla al supermercato. E c'è anche la Divina Commedia di pan di spagna

Una riproduzione golosissima. Il 15 aprile, nella giornata mondiale dedicata all’arte e in concomitanza con la partenza dell’edizione 2021 di 'Opera tua', i negozi di Coop Alleanza 3.0 hanno deciso di rilanciare l’attenzione sul nostro patrimonio artistico locale con allestimenti dedicati a opere famose.

Così le lavoratrici dell’Extracoop dell'Esp di Ravenna Sabrina Cagnarini e Michela Guerrini hanno dato vita a una stupenda riproduzione del sepolcro di Dante Alighieri, battezzato affettuosamente “la zuccheriera” per le dimensioni contenute a fronte di uno stile neoclassico, commissionato nell’800 per concedere la pace eterna alle spoglie del Sommo Poeta. Al suo fianco, una 'Divina Commedia' golosissima con l'incipit della celebre opera dantesca. Il sepolcro è stato creato con la pasta frolla, il libro con il pan di spagna: come 'collante' è stato usato il caramello fuso.

È un modo per ribadire l’importanza della cultura, un settore oggi in forte difficoltà a causa della pandemia, che la cooperativa da sempre sostiene: un impegno che si rinnova quest’anno con la quinta edizione di Opera tua. Dipinti, torri, chiese e monumenti prendono vita nei reparti grazie alla creatività dei lavoratori dei negozi per accendere i riflettori sul nostro inestimabile patrimonio artistico. E mentre sul sito di Coop Alleanza 3.0 sono aperte le votazioni per la prima tappa di Opera tua, dedicata all’arte della Romagna, nei punti vendita della Cooperativa sono stati allestiti veri e propri capolavori dedicati alle opere d’arte dei nostri territori.