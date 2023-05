Centri estivi, a Faenza confermato il "Divertitennis"

Mentre in città si sta ancora lavorando per cercare di ritornare alla normalità, dopo la tragedia dell'alluvione, le tante realtà del territorio iniziano a riannodare il filo con la programmazione delle iniziative rivolte ai più giovani che da sempre caratterizzano l'estate faentina. Tra queste, il Tennis Club cittadino conferma l'avvio delle attività del tradizionale "Divertitennis", centro estivo dedicato ai ragazzi tra i 4 e 14 anni a carattere ludico e sportivo.

Il programma prevede l'accoglienza dello staff dalle 7,30 alle 9, con orario di apertura anticipato per consentire ai genitori di accompagnare i propri figli prima di recarsi al lavoro. Le attività vere e proprie iniziano alle 9, quando i ragazzi vengono suddivisi in base all’età e a ogni gruppo corrisponde un colore. I ragazzi partecipano ai corsi di tennis e padel e ai giochi sportivi, sotto la guida di istruttori e personale qualificato. Prevista a metà mattinata anche una sosta per merenda, poi le attività riprendono fino alla pausa pranzo, per chi decide di restare, con un pasto da consumare al momento preparato dal ristorante associato.

Nel pomeriggio si possono svolgere i compiti o altri giochi, le attività proseguono, per chi si iscrive alla giornata intera, fino alle 17.30. Parallelamente al programma tradizionale, il "Divertitennis" offre altre occasioni di divertimento per i bambini e le loro famiglie, a partire dalle uscite mattutine in piscina e al Parco Bucci. Tutte le attività sono organizzate da uno staff diretto da educatori laureati e laureandi in scienza della formazione, scienze motorie e da istruttori FITP.