'Topi d'auto' fuori dal supermercato: due donne incastrate dalle telecamere

La Polizia di Stato ha denunciato due 35enni residenti a Bologna per il reato di furto aggravato su autovettura in concorso. L’altro pomeriggio gli agenti di una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico della Questura sono intervenuti in un supermercato di via Bussato, dove una donna aveva richiesto l’intervento della Polizia perché aveva subito il furto della borsa che poco prima aveva riposto all’interno dell’auto.

Dalla visione dei filmati del sistema di videosorveglianza gli agenti hanno accertato che la vittima, dopo gli acquisti, aveva riposto la spesa e la borsa - con all’interno la somma di 200 euro - dentro l’abitacolo dell’auto; quindi, senza chiudere il veicolo, si era recata a riporre il carrello della spesa. In tale frangente una donna, scesa da un Fiat 500, aveva aperto l’auto e si era impossessata della borsa. Allo scopo di individuare la targa del veicolo e giungere all’identificazione della donna, i poliziotti delle volanti hanno visionato minuziosamente tutte le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza del centro commerciale, riuscendo a individuare con esattezza la Fiat 500, con a bordo due donne, utilizzata per commettere il furto. I

l giorno seguente gli agenti, tornati al centro commerciale per acquisire ulteriori filmati del sistema di videosorveglianza, hanno individuato nel parcheggio dello stesso supermercato l’auto in questione, con a bordo due donne risultate essere le responsabili del furto della borsa. A conferma della completa identificazione, le due autrici del furto indossavano anche gli stessi vestiti del giorno precedente.

Le due donne sono state condotte in Questura e denunciate in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ravenna, per il reato di furto aggravato in concorso. Nella circostanza una delle due è stata anche denunciata per non avere rispettato il divieto di ritorno nel territorio del comune di Ravenna emesso nei suoi confronti il 6 maggio 2020 dal Questore di Ravenna.