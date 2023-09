Torna a Ravenna "Progetto Melanoma": visite dermatologiche gratuite per i cittadini

Torna nella Città dei Mosaici il Progetto Melanoma di Fondazione ANT, che offrirà ai cittadini ravennati 72 visite dermatologiche gratuite con dermatoscopia effettuate dai professionisti ANT e finalizzate alla diagnosi precoce dei tumori della cute. Nelle giornate di giovedì 14 e 28 settembre, 12 e 26 ottobre e 8 e 23 novembre, dalle 14.30 alle 18.30, si riproporrà infatti l'ormai tradizionale appuntamento con la prevenzione patrocinato dal Comune di Ravenna e sostenuto da Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e da T&C Traghetti e Crociere.

Per prenotare la prima giornata di visite (14 dermatoscopie disponibili giovedì prossimo) e i successivi pomeriggi di controlli specialisti ospitati dagli ambulatori del Ravenna Medical Center Srl di via le Corbusier 41-43 è sufficiente iscriversi, fino a esaurimento posti, all'indirizzo https://ant.it/registrazione-e-prenotazione-visite-ravenna/

La prevenzione del melanoma e dei tumori della cute è importantissima. Infatti l’incidenza dei tumori della cute è molto alta: per il melanoma varia dai 12 ai 20 casi l’anno per 100.000 abitanti. Un melanoma può nascere sulla cute, in molti casi su un nevo preesistente, congenito o acquisito, ma anche nelle mucose e nell’occhio. Si tratta di un tipo di cancro particolarmente aggressivo. La fascia d’età più a rischio è quella tra i 50 e 60 anni, nel 20% dei casi purtroppo anche soggetti tra i 15 ed i 39 anni.

Con il Progetto Melanoma, Fondazione ANT offre visite dermatologiche con l’ausilio della dermatoscopia per la diagnosi tempestiva di lesioni sospette e/o neoplastiche. Queste visite proseguono l’impegno di ANT - affiancata con continuità dai sostenitori del progetto - nella lotta al melanoma, iniziato nel territorio ravennate con un primo programma nel 2012.