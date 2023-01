Torna al Museo Nazionale il “Velo di Classe”: un'importante testimonianza tessile medievale

Il primo appuntamento del Museo Nazionale di Ravenna per il 2023 è un “ritorno” di grande rilievo. Torna esposto nella Sala dei Tessuti Antichi il “Velo di Classe”, importantissima testimonianza tessile altomedievale. Per garantire l’esposizione in condizioni ottimali, il Velo è stato riallestito a cura delle restauratrici di R.T. Restauro Tessile. Nell’occasione sono state anche eseguite indagini diagnostiche finalizzate all’individuazione morfologica e tipologica delle fibre tessili in collaborazione con gli esperrti del Dipartimento di Chimica “G. Ciamician” dell’Università di Bologna. I risultati delle indagini verranno presentati il mercoledì 18 gennaio alle ore 17 al museo. A seguire sarà possibile ammirare il Velo nella sua nuova collocazione. L'evento sarà gratuito per i possessori della tessera annuale del Museo Nazionale di Ravenna.