Torna anche quest'anno il "Bollino Blu" per le imbarcazioni dei diportisti virtuosi

La Direzione Marittima dell'Emilia-Romagna ha dato corso alla campagna nazionale 2023 denominata “Bollino Blu”, pianificata, diretta e coordinata dal Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera e mirata alla razionalizzazione delle attività di controllo in materia di sicurezza sulle imbarcazioni, in adesione alla direttiva emanata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, allo stesso modo degli scorsi anni.

Anche per questa stagione estiva, dunque, verranno incrementati i controlli di natura preventiva tesi ad appurare la regolarità della documentazione di bordo, delle dotazioni di sicurezza e dei titoli richiesti per il comando/condotta/direzione dei mezzi nautici da diporto, implementando il coordinamento con le Forze di polizia operanti in mare, onde evitare/ridurre l’improduttiva ripetizione degli stessi controlli. Ovviamente questa ultima previsione si riferisce solamente alle mere verifiche di routine, in quanto la stessa direttiva ministeriale rimarca sempre il debito rispetto delle specifiche prerogative proprie delle diverse Forze di Polizia, le quali mantengono la piena e scontata autonomia nell’esecuzione degli accertamenti di parte.

Le linee di indirizzo ministeriali si prefiggono di: rafforzare la collaborazione tra tutte le Amministrazioni interessate, mediante un proficuo coordinamento delle rispettive attività istituzionali, per il contenimento dei costi pubblici, nonché per il mantenimento di un elevato standard qualitativo dei controlli; assegnare alle Direzioni Marittime, quali organi regionali del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia Costiera, la promozione del consolidato e proficuo concorso funzionale tra le Forze di polizia operanti in mare, sempre di intesa con le Prefetture territorialmente competenti; razionalizzare i controlli cercando di evitare, per quanto possibile, la ripetizione degli stessi, specie in tempi ristretti; valorizzare i controlli correlati anche alla tutela ambientale, con riguardo al rispetto dei limiti di navigazione delle unità da diporto e della prevenzione dell’inquinamento in mare.

La Direzione Marittima, d’intesa agli UTG-Prefetture di Ferrara, Ravenna, Forlì- Cesena e Rimini, ha, pertanto, indetto una apposita riunione preventiva di coordinamento ed indirizzo degli Uffici Marittimi dipendenti di Rimini, Cesenatico, Porto Garibaldi, Goro, Cervia, Cattolica, Bellaria e Riccione, raccordandosi nella circostanza anche con la Questura di Rimini e il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Rimini, i quali, da sempre, partecipano con fattivo impegno al buon esito dell’iniziativa ministeriale, in ambito regionale.

Il “bollino blu 2023” del tipo autoadesivo potrà, dunque, essere rilasciato alle singole imbarcazioni, ivi comprese quelle utilizzate ad uso commerciale, qualora risulteranno in regola al termine dei controlli di sicurezza effettuati, sia in porto che in corso di navigazione, dal personale operante della Guardia Costiera, della Guardia di Finanza o della Polizia di Stato. Con l’occasione, nello spirito della più propositiva collaborazione, potranno inoltre essere dispensate nella circostanza anche informazioni aggiuntive in favore dell’utenza, quali le buone regole marinaresche e di tenuta dei documenti e delle dotazioni di bordo, in quanto elementi diretti a concorre al superiore interesse della salvaguardia della vita umana in mare, ad esempio rispetto delle aree interdette e/o riservate alla sola balneazione, limiti di velocità sotto costa, distanza non inferiore a 100 metri dai segnali dei subacquei, regolare uso dei corridoi di lancio/atterraggio…

Tutti gli Uffici Marittimi dipendenti stimoleranno, al riguardo, anche i vari Circoli e Sodalizi nautici per una maggior sensibilizzazione della rispettiva utenza diportistica, cogliendo ogni occasione utile anche con il coinvolgimento dei mass-media locali per caldeggiare i principi della sicurezza in mare, veicolando al meglio una cultura marittima, onde concorrere tutti assieme a scongiurare/ridurre situazioni di rischio, anche potenziale, specie in via preventiva. Difatti, risulta essenziale richiamare sempre le buone pratiche e il buon senso quale strumenti di autoprotezione e di tutela delle cose, dei terzi e dell’ecosistema marino, prevedendo per tempo, per quanto praticabile, le diverse circostanze, evitando nel contempo anche d’incorrere in possibili onerose sanzioni.

In ultimo, è stata diffusa una serie di consigli diretti ai diportisti ed espressamente sintetizzati a titolo esemplificativo e non esaustivo dal Comando Generale del Corpo delle capitanerie di porto – guardia costiera (nella foto sotto). Si rammenta poi ancora l’esistenza del “numero di emergenza in mare” attestato al recapito telefonico 1530, cosiddetto “Numero blu”, che consente a chi è in concreto pericolo di perdersi di mettersi in diretto contatto con la Guardia Costiera competente per zona, la quale assicura il coordinamento dei soccorsi marittimi continuativamente nel tempo, durante tutti i giorni dell’anno.