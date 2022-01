Torna "Coronaversus": la pro loco di Russi alla ricerca di racconti e novelle

A seguito del successo dell'iniziativa targata Pro Loco Russi “Coronaversus 2021”, che ha visto la pubblicazione (prima su web e poi su carta) delle poesie di ben 55 russiani, per il nuovo anno l'intenzione dell'associazione è quella di dare spazio alla prosa narrativa: è stato infatti conservato il titolo "Coronaversus", con il sottotitolo “Racconti e novelle per un anno”. Auspicando di raccogliere 24 opere da distribuire nei 12 mesi, la Pro Loco si rivolge quindi ai russiani vicini e lontani, originari e acquisiti, chiedendo loro di inviare un racconto o una novella, originale o già edita, che verrà pubblicata sulla pagina facebook e sul sito internet.

“Ancora per stare insieme seppur distanti, ancora per leggere quella fantasia che si distilla nei pensieri e si condensa nelle parole, scrutare nel pensiero altrui e meravigliarsi, sorridere, commuoversi e meravigliarsi di quanto c’è dentro alle persone che ci circondano, di cui conosciamo poco. Scrivere e leggere ci tiene insieme, lettori e scrittori - spiega il Presidente della Pro Loco Russi APS Riccardo Morfino -, due semplici cose che tutti, una o l’altra siamo in grado di fare, basta soffermarsi un attimo e prendersi il tempo che così non sarà mai perso. Al termine non ci saranno premi e riconoscimenti, ma per tutti la soddisfazione di partecipare alla pubblicazione di un libro con cui contiamo di raccogliere offerte per un gesto di solidarietà concreta nei confronti di chi ha bisogno e così anche il nostro piccolo gesto potrà essere ancora più utile.”

Le opere non devono superare le 6.000 battute, spazi compresi, devono riportare titolo, nome e cognome o pseudonimo, anno di composizione ed eventuale titolo del libro da cui è tratto, da inviare via mail a proloco@comune.russi.ra.it unitamente al modulo autorizzativo per la pubblicazione ed esenzione da diritti di terzi che potete trovare sul sito ufficiale www.prolocorussi.it. Le opere devono giungere in Pro Loco entro e non oltre il 31 maggio 2022.