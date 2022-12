Torna il calendario della Polizia Locale con “Le regole viste dai bambini”

L’Amministrazione comunale di Cervia e la Polizia Locale, con il coinvolgimento dei bambini delle scuole cervesi, hanno realizzato anche quest’anno il calendario “Le regole viste dai bambini", mantenendo un impegno e una tradizione ormai consolidata negli anni. Un grande lavoro, coordinato dagli insegnanti, fatto dai bambini delle classi quarte, che hanno realizzato i disegni che corredano il calendario. Inoltre, collegandosi attraverso il Qr code presente sul calendario sarà possibile vedere tutti i lavori dei bambini che hanno partecipato all’iniziativa.

Dal 1989 la Polizia Locale realizza, in collaborazione con gli istituti scolastici, diversi progetti sulla sicurezza stradale, per educare i ragazzi e le ragazze ai temi della legalità e più in generale al rispetto delle regole. In questi anni la Polizia locale di Cervia è stato uno dei partner delle scuole del territorio, per favorire il processo di crescita dei bambini e dei ragazzi focalizzando la sua attenzione sull'importanza delle regole nei diversi contesti e nelle interazioni con le altre persone.