Torna il 'mese dedicato alla vista': controlli gratuiti nei centri ottici

Ottobre è il mese dedicato alla vista, un periodo speciale in cui riflettere sull'importanza cruciale del nostro benessere visivo. Federottica, in stretta collaborazione con l'Albo degli Ottici Optometristi e con il sostegno di Confcommercio Ascom Faenza, è lieta di annunciare l'avvio della campagna nazionale "Ottobre Mese della Vista 2023: Sei sicuro di avere la giusta correzione?". Questa iniziativa congiunta è diventata nel corso degli anni sempre più importante perché Vederci bene è fondamentale e farlo avendo la giusta attenzione al proprio benessere visivo ancora di più. Grazie a tale iniziativa, per tutto il mese di ottobre, i Centri Ottici che espongono la locandina, offrono gratuitamente (su appuntamento) controlli dell’efficienza visiva.

La campagna ha lo scopo di sensibilizzare le persone sull’importanza di sottoporsi periodicamente a un controllo visivo presso un Centro Ottico, con un professionista della visione in grado di valutare le diverse esigenze e trovare la soluzione visiva più adeguata e personalizzata, sicura dal punto di vista della salute visiva grazie alle certificazioni che attestano il rispetto della normativa CE.

"Crediamo molto in questa iniziativa - ha dichiarato il direttore di Confcommercio Ascom Faenza Francesco Carugati - in quanto rappresenta un’opportunità e un servizio ai cittadini per spiegare l’importanza della giusta correzione e del miglior benessere della visione possibile". Secondo i dati raccolti da Commissione difesa vista onlus, il 66% degli italiani che ha difetti visivi non ne è consapevole, quasi il 20% degli adulti indossa una correzione visiva non più adeguata alle proprie necessità e che circa il 40% della popolazione non si reca regolarmente a fare una visita dal medico oculista.

Di seguito i Centri Ottici, aderenti Confcommercio Ascom Faenza e Federottica, presso cui è possibile fissare l’appuntamento per il controllo gratuito dell’efficienza visiva.