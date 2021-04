Torna in piazza la manifestazione contro la didattica a distanza

Torna in piazza "Ravenna per la Scuola", la manifestazione contro la didattica a distanza e per un ritorno di tutti gli studenti alla scuola in presenza. Mercoledì infatti sono ritornati sui banchi della nostra provincia gli alunni solo fino alla prima media (inclusa). L'appuntamento è domenica 11 aprile, ore 17, in piazza Kennedy.

"La scuola in presenza è un diritto costituzionale e un servizio essenziale - affermano gli organizzatori della manifestazione - La scuola deve essere l'ultima a chiudere e la prima a riaprire". All'appuntamento dell'11 aprile interverrà anche il prof. Andrea Contin, docente del Dipartimento di Fisica e Astronomia "Augusto Righi" dell'Università di Bologna e docente dele Centro Interdipartimentale di Ricerca per le Scienze Ambientali. Contin insegna tra l'altro Fisica ed Energie Rinnovabili nel corso di laurea di Scienze Ambientali a Ravenna.