Torna in vigore la regolamentazione invernale della ztl a Bagnacavallo

Come ogni anno, dal primo ottobre torna in vigore a Bagnacavallo la regolamentazione invernale della ztl in piazza della Libertà, che resta chiusa al traffico i giorni festivi dalle 9 alle 20 e il sabato mattina dalle 5 alle 14 per consentire lo svolgimento del mercato. La segnaletica presente nelle vie di accesso a piazza della Libertà evidenzia quando i varchi sono aperti o chiusi.

Il transito nella zona a traffico limitato è consentito ai veicoli dei servizi pubblici, polizia e soccorso, ai velocipedi e ai mezzi a servizio di persone invalide muniti di contrassegno. Possono inoltre accedere alla ztl i veicoli dei residenti e i mezzi autorizzati dalla Polizia Locale. La regolamentazione invernale resterà in vigore fino al 30 aprile 2022.