Torna l'appuntamento con i "Venerdì in fermento": c'è anche la chef specializzata in cucina vegetale

La cesenate Giulia Pieri, "queen" dei fermentati, organizza, per il secondo anno, un evento molto apprezzato dagli appassionati di cucina gustosa e salutare. Nella location unica del giardino bucolico del micro panificio di campagna "Pagnotta" a Castiglione di Ravenna, riparte, per la seconda stagione, l'appuntamento dal titolo "Venerdì in fermento". La collaborazione è sempre con Sara Fusaroli, alias Pagnotta, che ospiterà i partecipanti nel suggestivo giardino e per l'occasione ha esteso la collaborazione anche alla "lady" dei gin tonic La Vale Garden e, quest'anno, la novità sarà proprio l'angolo "Gin tonic probiotici". La serata prevede musica live insieme alla rock band "Le frequenze di Tesla". Costo della serata 40 euro, vino ancestrale incluso. In più è previsto l'angolo "Gin tonic probiotici". Info Giulia 3477600188, Sara 3475002013.