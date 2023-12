Torna la Fiorita dell’Immacolata: a Ravenna si ripete l’omaggio alla Madonna

In occasione della festa dell’Immacolata Concezione, venerdì 8 dicembre, torna il tradizionale appuntamento con la Fiorita dei ragazzi in Cattedrale. I bambini del catechismo delle parrocchie cittadine si ritroveranno alle 15 in Duomo per la consegna del mandato missionario e l’adesione all’Azione Cattolica dei ragazzi.

L’iniziativa è promossa dal Centro missionario diocesano, con l’Ac diocesana. Dopo il saluto da parte dell’arcivescovo di Ravenna-Cervia, monsignor Lorenzo Ghizzoni, ci si trasferirà in piazza Duomo, nel giardino intitolato a San Guido Maria Conforti, per l’omaggio alla Madonna da parte dei Vigili del Fuoco e il tradizionale lancio dei palloncini contenenti messaggi di pace. Come negli ultimi anni, la scelta del Centro missionario è stata quella di utilizzare palloncini biodegradabili.

Anche quest’anno per la Fiorita verrà proposta ai ragazzi un’occasione concreta di solidarietà, attraverso un progetto delle Pontificie Opere missionarie a supporto della scuola di Kakamega, in Kenya. Nella Saint Archangel Raphael Special School sono ospitati 146 bambini con disturbi mentali. Le loro famiglie sono povere e i fondi richiesti per il progetto serviranno a garantire loro una sana e completa alimentazione e anche per coprire le rette per i piccoli più indigenti.

Un momento di preghiera si svolgerà anche in piazza Garibaldi a Cervia. Dopo la Messa delle 10,30 all’inizio della quale i bambini deporranno un fiore ai piedi della statua della Madonna a fianco dell’altare, in piazza Garibaldi è in programma il tradizionale omaggio floreale alla Vergine Maria, con il rinnovo della Consacrazione a Maria della città, e, anche qui, lancio dei palloncini.