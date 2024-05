Torna la “Russi ecological week”: giovani impegnati nella pulizia dei parchi

Per il secondo anno consecutivo il Comune di Russi diventa parte di ”Lavori in Comune”, il progetto di volontariato e cittadinanza attiva rivolto a ragazzi e ragazze dai 14 ai 19 anni (chiamati “magliette gialle”) e promosso dall’assessorato al Decentramento del Comune di Ravenna. Il nostro territorio, privo di scuole superiori, propone ai ragazzi residenti a Russi che frequentano le scuole di Ravenna un laboratorio dal titolo “Russi ecological week” che si svolgerà dal 24 al 28 giugno, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e che vedrà i partecipanti impegnati nella pulizia dei parchi di Russi, Godo e San Pancrazio oltre che in un percorso di sensibilizzazione sulle condizioni dei corsi fluviali. A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza utile per il riconoscimento di eventuali crediti scolastici.

Come partecipare

Per il progetto russiano, i posti disponibili sono 10. Il primo giorno di attività, il punto di ritrovo sarà presso il Municipio di Russi (piazza Farini 1) alle ore 9.00.

Iscrizioni telefoniche nei giorni 28, 29, 30 e 31 maggio, dalle ore 14.30 alle ore 18.00, chiamando i seguenti numeri: 0544-482799, 0544-482818, 0544-485586, 0544-482708, 0544-485582

A partire dal 3 giugno per informazioni sarà possibile chiamare i numeri 0544-482269/482271. Le iscrizioni avvengono esclusivamente per via telefonica, nelle date e negli orari indicati. Per ogni telefonata si possono iscrivere al massimo due persone. Occorrerà fornire il codice fiscale, il numero del laboratorio al quale si intende partecipare (ed eventuali numeri di riserva qualora i posti fossero esauriti) e un indirizzo mail valido, al quale si riceverà il link per completare on line l' iscrizione. Le iscrizioni telefoniche possono essere fatte direttamente dai partecipanti, anche se minorenni.

La consegna delle magliette gialle si terrà venerdì 7 giugno, alle ore 10.30, presso Palazzo Rasponi, in piazza Kenney a Ravenna. La presenza alla consegna concorre al raggiungimento delle ore formative. Agli assenti verrà consegnata all’inizio del laboratorio prescelto.