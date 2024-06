Tornado del luglio 2023, esenzione Tari per famiglie e imprese colpite: come presentare le domande

In analogia a quanto avvenuto per le alluvioni di maggio 2023, le famiglie e le imprese danneggiate dal fortunale che ha interessato parte del territorio del comune di Ravenna nel luglio successivo saranno esentate dal pagamento della Tari, grazie all’impiego di parte delle risorse derivanti dalle donazioni raccolte per sostenere le famiglie e le frazioni colpite dagli eventi meteoclimatici avversi dell’anno scorso.

Il riconoscimento del contributo, pari all’intera Tari 2024, sarà automatico per i cittadini e le imprese ai quali sia già stata accolta la richiesta del Contributo di immediato sostegno (Cis) per i danni derivanti dagli eccezionali eventi metereologici che si sono verificati nelle giornate tra il 22 e il 27 luglio 2023 o che abbiano presentato anche la sola ricognizione dei danni. Tali categorie di utenti non dovranno presentare alcuna ulteriore domanda.

Tutti gli altri cittadini e imprese dovranno invece presentare, a partire da oggi, mercoledì 12 giugno, ed entro lunedì 1 luglio, apposita autocertificazione compilando i moduli scaricabili tra gli allegati a questo link con riferimento a immobili posti sul territorio del comune di Ravenna nel perimetro individuato dalla deliberazione di giunta regionale numero 1511 dell’11 settembre 2023 integrata con la deliberazione numero 2164 del 12 dicembre 2023, anch’essa consultabile dal medesimo link. Si precisa che tra le imprese che potevano presentare domanda di Cis/ricognizione del danno non figuravano quelle agricole, per le quali sono stati attivati diversi canali di sostegno, e che quindi le imprese agricole per ottenere il contributo Tari dovranno necessariamente presentare il modulo di autocertificazione.

Modalità di presentazione del modulo per i privati:

di persona, da parte del richiedente davanti ad un pubblico ufficiale del Comune, all’ufficio decentrato di Mezzano, piazza della Repubblica 10, tel. 0544.485670 – 485674, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13, sabato dalle 8.30 alle 12.30;

via pec all’indirizzo demografici.comune.ravenna@legalmail.it (si precisa che, pur trattandosi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la mail dalla quale parte la richiesta può anche essere una casella di posta elettronica non certificata)

Per informazioni: 0544.485080 (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17, il sabato dalle 8.30 alle 12.30).

Modalità di presentazione per le attività economiche e produttive: i moduli devono essere trasmesse esclusivamente via pec all’indirizzo suap.comune.ravenna@legalmail.it (si precisa che, pur trattandosi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la mail dalla quale parte la richiesta può anche essere una casella di posta elettronica non certificata). Per informazioni: 0544.482494 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13).