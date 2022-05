Tornano i centri estivi di RavennAntica: aperte le iscrizioni

Anche questa estate tornano i CRE - Centri Ricreativi Estivi organizzati da Fondazione RavennAntica. Tutte le settimane, dal lunedì al venerdì, il Museo Tamo Mosaico (dal 6 giugno al 9 settembre) e il Museo Classis Ravenna (dal 13 giugno al 9 settembre) propongono attività estive ludiche ed educative per avvicinare i bambini alle tecniche artistiche, alla storia, all’archeologia e al mosaico, lavorando sulla partecipazione attiva e sulla stimolazione continua della creatività.

Entrambi i CRE, aperti ai bambini dai 6 ai 12 anni (nati dal 2015 al 2010), sono strutturati nello stesso modo: ogni giorno vengono realizzati laboratori a tema (argilla, mosaico, archeologia, grafica, colore e Dante Dì, ossia laboratori dedicati a Dante Alighieri) declinati sempre in maniera diversa. Oltre ai laboratori sono previsti momenti di gioco motorio guidato all’aperto. Sia in interno che in i bambini disporranno di uno spazio dedicato in cui svolgere la propria attività. Tutte le attività proposte sono sempre svolte sotto la sorveglianza degli educatori museali.

Per iscriversi, a partire da lunedì 16 maggio, telefonare dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, ai seguenti numeri: Museo Classis Ravenna, via Classense 29, Classe - Ravenna 0544 473717; Museo Tamo Mosaico, via Rondinelli 2, Ravenna - 0544 213371 – interno 1.