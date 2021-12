Tornano i Cuori di cioccolato di Telethon per sostenere la ricerca sulle malattie rare

Torna anche a dicembre 2021 la solidarietà in nome della ricerca con la raccolta fondi di Telethon sul territorio ravennate. Anche quest'anno la delegazione Uildm-Telethon della Bassa Romagna mette in campo i volontari per assicurare la raccolta fondi per la ricerca sulle malattie rare durante la maratona di Telethon. Al Centro Commerciale “Il Globo” di Lugo nelle giornate dell'11 e 12 dicembre e del 17,18 e 19 dicembre, dalle 9 alle 19, chi vorrà sostenere la ricerca scientifica potrà fare una donazione e ricevere il Cuore di cioccolato e le candele profumate. Sabato, durante la prima giornata di raccolta fondi, porterà un saluto il sindaco Davide Ranalli.

Martedì 14 dicembre dalle 9 alle 12,30 nell’ufficio decentrato di Castiglione di Ravenna e sabato 18 dicembre dalle 8,30 alle 12,30 nell’ufficio decentrato di Roncalceci saranno allestiti altri due centri di raccolta fondi. Dal 2000 l’ufficio decentrato di Roncalceci e dal 2009 quello di Castiglione di Ravenna con i propri volontari insieme con l’assessorato al Decentramento del Comune sono al fianco di Telethon. Un impegno che viene perseguito insieme per arrivare alla cura di malattie genetiche e dare una prospettiva di vita concreta alle persone e alle famiglie che le combattono.

“I territori di Roncalceci e Castiglione - afferma Federica Moschini, assessora al Decentramento - anche in questo difficile periodo di pandemia, vogliono essere accanto a Telethon e a tutte le persone che, con coraggio, lottano ogni giorno, nella speranza di aiutare la ricerca a garantire loro un futuro migliore. Un ringraziamento va a tutti i volontari che saranno impegnati nelle due giornate del 14 e del 18 dicembre”.

Questi i numeri che negli ultimi 30 anni hanno fatto la storia della ricerca sulle malattie genetiche a cui Castiglione e Roncalceci sono orgogliosi di aver dato il proprio contributo: 592,5 milioni investiti, 1.644 ricercatori, 2.720 progetti finanziati.