Tornano i 'superatleti' di Ironman 2021 a Cervia: si cercano volontari

Tutto pronto per la nuova edizione di 'Supersapiens Ironman Emilia-Romagna' dal 16 al 19 settembre

Tutto pronto per la nuova edizione di 'Supersapiens Ironman Emilia-Romagna' dal 16 al 19 settembre, la grande competizione degli uomini di acciaio che torna a Cervia dopo un anno di fermo, a causa dell'emergenza sanitaria. La gara principale sulla lunga distanza si articolerà come ogni anno in 3,8 chilometri di nuoto, 180 di bicicletta, e 42 di corsa senza fermarsi mai, toccando i comuni di Forlimpopoli e Bertinoro oltre che la città del sale.

Per l'occasione l'organizzazione di Ironman, sempre accanto al Comune di Cervia, ha pensato di chiamare a raccolta i cittadini: infatti sarà possibile iscriversi attraverso un link disposto dall'organizzazione e partecipare come volontario. Sanno i primi 50 a indossare la pettorina e ad aiutare i 'super atleti' nel compiere la gara. Sarà possibile iscriversi entro e non oltre il 15 settembre 2021.

"Siamo ormai a pochi giorni dal ritorno di un grande evento tanto atteso dalla città, che finalmente riproponiamo dopo mesi di incertezze e dopo un'edizione annullata lo scorso anno - ha dichiarato l'assessore allo sport ed eventi Michela Brunelli - Ora siamo pronti a festeggiare il ritorno di questa kermesse, ma perché tutto riesca al meglio abbiamo bisogno del vostro aiuto, dei nostri cittadini e dei tanti amanti di questa bellissima terra. Un evento come questo si fa insieme, e per questo chiediamo a tutti voi di partecipare e aiutare l'intera città e gli atleti nella riuscita di questa manifestazione."