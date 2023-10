Riprendono le lezioni dell'Università per adulti a Brisighella

Dalla letteratura alla storia, passando per l'arte, il territorio, le lingue e la salute. Riaprono i corsi della Libera Università per adulti di Brisighella che con oggi, mercoledì 11 ottobre, da il via all'anno accademico 2023/2023.

Si tratta di corsi, come sottolineano gli organizzatori, che offrono alla comunità una ricca offerta formativa con un programma di attività che permette di approfondire interessi e curiosità in diversi campi. L’elenco dei corsi e le informazioni per le iscrizioni sono consultabili nella notizia in homepage sul sito web del Comune di Brisighella.