Torneo solidale Josianne Tchameni, il presidente della Onlus incontra il Questore

Nell'ambito del progetto di cooperazione "Torneo sportivo e solidale Josianne Tchameni" nonché della giornata ravennate dedicata all’integrazione multietnica, mercoledì Charles Tchameni Tchienga - presidente della Onlus Il Terzo Mondo ODV promotrice dell'iniziativa - è stato ricevuto da Lucio Pennella, Questore di Ravenna. Il primo di una carrellata di udienze che Charles ha prossimamente in programma con le istituzioni e la società civile ravennate.

Tchameni ha voluto ringraziare il Questore per aver autorizzato la partecipazione della fortissima squadra di calcio della Polizia di Stato - Questura di Ravenna alla sesta edizione del torneo, mantenendo cosi vivo lo spirito integrativo che contraddistingue le istituzioni e la società civile. È stata l'occasione per Tchameni di apprezzare e di ringraziare il Questore di Ravenna per il grande lavoro che la polizia di stato svolge a Ravenna nell'ambito della sicurezza dei beni e di tutti i cittadini senza distinzione alcuna, rinnovando la piena stima e fiducia dell'associazione il Terzo Mondo ODV che presiede, all'operato nella provincia di Ravenna della Polizia di Stato.

Charles ha colto l'occasione per presentare anche le attività che Il Terzo Mondo ODV svolge sia in Italia che all'estero. Al termine di un' incontro interessante e molto proficuo per entrambe le parti, Tchameni ha consegnato al Questore di Ravenna un riconoscimento e le medaglie rispetto alla partecipazione attiva della Polizia di Stato - Questura di Ravenna alla sesta edizione del trofeo Josianne Tchameni. Una edizione speciale e sentita in città, sostenuta dalle istituzioni, il mondo dell'imprenditoria, sportivo, sindacale e dalla società civile ravennate ed organizzata con la compartecipazione del Comune di Ravenna e della consorella Cuore e Territorio presieduta da Giovanni Morgese.